«Зачем возвращать фигурное катание на 40 лет назад?» Тарасова резко ответила противникам четверных прыжков

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отметила, что правила фигурного катания должны соответствовать высшей планке умений спортсменов, а не нижней.

— То, что иностранцы нас критикуют, понятно, — цитирует официальный сайт ФФККР Тарасову. — У них нет такой системы подготовки, какая есть у нас. Мы начинаем подготовку с раннего возраста. И уже с этого момента у иностранцев идет отставание. За границей фигурное катание как развлечение. А у нас профессиональный спорт.

Поэтому, я считаю, направление, выбранное ИСУ, неверным. Кому-то хочется по нижней планке способностей определять будущее фигурного катания. А я лично хочу, чтобы правила соответствовали высшей планке. Скажите Арутюняну, чтобы запретил Чену прыгать четверные. Или другим тренерам. Как тогда выходить в лидеры, приближаться к таким как Юдзуру Ханю, если не усложняться? Когда на чемпионате мира Чен впервые прыгнул 5 четверных, то говорили, что в его программе нет ничего, кроме прыжков. А сейчас программы Чена называют выдающимися. И это так на самом деле!

Ничего нельзя запрещать. И нужно разрешить четверной в короткой программе. Разрешить! Пусть каждый берет тем, чем может. Вот это будет развитие спорта! Да и зачем запрещать? Это не принесет спортсменам новых побед. Даже над собой. Зачем возвращать фигурное катание на 40 лет назад? Зачем балет на льду устраивать? И кто может сказать, что сложно, что несложно, если это уже сейчас делают больше 6 фигуристок в мире. А если посмотреть на юниорок, то мы увидим, что минимум 10 человек это будет делать.