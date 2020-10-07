«За последний год все новые дети Плющенко от Тутберидзе». Ургант пошутил о матери и дорогой коляске сына Евгения и Рудковской

Телеведущий Иван Ургант пошутил на тему рождения второго сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

«У Плющенко и Рудковской родился сын. Мы поздравляем Яну и Женю, — сказал Ургант. — Сына назвали Арсением. Мы радуемся в том числе и за Гном Гномыча, чьи молитвы наконец подействовали.

Это уже второй сын Яны и Жени. Осталось родить еще пятерых, чтобы в Tik Tok Яны появилась постановка «Белоснежка и семь Гном Гномычей».

Евгений и Яна сообщили, что ребенок был рожден при помощи суррогатной матери. Многие бросились искать, кто это был. Если логически рассуждать, это Этери Тутберидзе. Потому что за последний год все новые дети Плющенко от нее.

Яна Рудковская опубликовала фотографию Арсения в коляске за полмиллиона рублей. А это говорит о том, что материнский капитал Яна потратила на самое необходимое».