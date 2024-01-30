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Сегодня, 14:13

Радионова о решении ISU: «После вердикта Валиевой не рассчитывала, что мы сможем удержать какую-то медаль в команде»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала «СЭ» решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022.

Первое место вместо россиян заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

«Если честно, после вчерашнего вердикта не рассчитывала, что мы еще сможем удержать какую-то медаль в команде. Понятно, что жалко отдавать золото, потому что все ребята старались, все боролись. Хотя бы бронза... Камила — подросток, мне кажется, ее очень жестко осудили. Все-таки кто-то должен был нести за нее ответственность, какой-то взрослый. Нельзя все взваливать на плечи этой маленькой девочки. Все-таки взрослые должны нести ответственность за это все. Жалко, что именно она попала под такую жесткую раздачу», — сказала Родионова «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Елена Радионова
Камила Валиева
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