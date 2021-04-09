Ягудин отреагировал на слова Баюл о Тарасовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова украинской фигуристки Оксана Баюл о Татьяне Тарасовой.

«Баюл, наверное, скучно в Америке стало, вот она и решила дать комментарий. Здесь глобально даже комментировать нечего», — сказал Ягудин «СЭ».

Ранее, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл, которая выиграла Олимпийские игры в 1994 году, выступила с жесткой критикой в адрес заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Она заявила, что Тарасова «любит деньги, а не Россию».

(Константин Колмаков)