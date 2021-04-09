Хореограф-постановщик, двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский в интервью «СЭ» высказался о работе Даниила Глейхенгауза, который ставит программы подопечным Этери Тутберидзе.

— Даниил Глейхенгауз, возможно, самый загруженный хореограф в спортивном фигурном катании, иногда даже слышишь, мол, он делает программы как на конвейере, опять эти махи ногой... Вы видите, что качество страдает, или это досужие разговоры?

— Но даже в этих махах ногой они всегда ищут новое, например, поворачивают ногой у воздухе так, что я даже не представляю, как это возможно. Нет, я не согласен, что у него какие-то шаблоны. Наверное, когда приглашали Илью Авербуха, то у него получалось более глубоко. Но Даня — профессиональный и хороший постановщик. Да, он ставит много программ, до 50 за сезон, но они постоянно придумывают какие-то новые заходы, фишки. Кому не нравится — ну не смотрите. В конце концов, на последнем чемпионате мира у Щербаковой программа была, а у Трусовой — нет.

— Другими словами, группе Тутберидзе не стоит обращаться к услугам хореографов вне штата? Чтобы облегчить нагрузку Глейхенгаузу.

— Захотят — обратятся, здесь все зависит от их желания. Такое уже бывало, и с тем же Ильей Авербухом они сотрудничали. Но я не вижу поводов для Даниила идти отдыхать. Рано ему еще. Да и он такой, преданный рыцарь. Вряд ли сам уйдет.

(Дмитрий Кузнецов)

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