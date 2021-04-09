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Медведева приурочила свое выступление на шоу Тутберидзе ко Всемирному дню здоровья

17:05
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что посвятила свое выступление на шоу Этери Тутберидзе Всемирному дню здоровья, который празднуется 7 апреля.

В своем Instagram девушка пожелала всем здоровья и посоветовала подписчикам больше заниматься спортом.

«Кроме того, 2021 год провозглашен Годом медицинского и социального работника. Давайте стараться вести здоровый образ жизни, сохранять бдительность в условиях пандемии, стараться делать так, чтобы у медицинских и социальных работников было как можно меньше работы», — написала Медведева.

Напомним, что в предыдущем сезоне фигуристка не выступала на соревнованиях из-за обострившейся травмы спины и коронавируса. Она выступила только на контрольных прокатах.

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