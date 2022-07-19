Ягудин о Ханю: «Он не просто на первой ступеньке пьедестала стоит, там еще и табуреточка сверху»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на новость о завершении карьеры Юдзуру Ханю.

«Когда увидел анонс конференции, на 99 процентов был уверен в том, что Юдзуру завершает карьеру. Даже несмотря на информацию на сайте японской федерации, что он остается в обойме, что хочет идти в сезон-2022/23. Все хорошее, равно как и плохое, рано или поздно приходит к логическому завершению, такова жизнь. И по сей день не вижу фигуриста, который бы приблизился к нему по результату.

Он не просто на первой ступеньке пьедестала стоит, там еще и табуреточка сверху, настолько он выше всех остальных. Стать двукратным в личном первенстве Олимпиады — это не просто «вышел, победил, ушел», это значит выдержать, выстрадать и откататься на высочайшем уровне не одно четырехлетие. Все в мире меняется, приходят более молодые, их программы будут еще более сложными. Но тех, кто будет отличаться от остальных спортсменов, будут единицы», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Ханю — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.