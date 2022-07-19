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Сегодня, 15:58

Великова не видит смысла в возвращении Забияко на лед

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Людмила Великова прокомментировала решение Канадской федерации фигурного катания отозвать запрос на выступление россиянки Натальи Забияко за канадскую сборную.

«Русских никто не принимает, отовсюду отфутболили. Ради чего ей возвращаться? Человек что, не может найти себе другое занятие? Я, например, в 27 родила дочь. Тоже не хотела уходить. Я считаю, что она не такого высокого уровня спортсменка, чтобы это кого-либо волновало.
Нашу федерацию должно волновать следующее поколение, с которым можно будет на что-то рассчитывать. Нужно помогать молодым ребятам, детям. А что цепляться за этого человека? Ее пара у меня следа не оставила в воспоминаниях. Конечно, нельзя так говорить, но это не того уровня фигуристка, чтобы опять рваться и кататься. Я думаю, что в ее возрасте надо уже успокоиться», — приводит «Газета.ru» слова Великовой.

Забияко становилась серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Корея) и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в Сайтаме (Япония) в паре с Александром Энбертом.

Ранее сообщалось, что Забияко выступит со своим новым партнером Закари Дэйлманом на турнире Skate Ontario, который пройдет в канадском городе Миссисога с 18 по 21 августа.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/19/18158066.shtml
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