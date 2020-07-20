Олимпийский чемпион и телекомментатор Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» выразил мнение, что международных соревнований по фигурному катанию в 2020 году можно уже не ждать. Напомним, сегодня ISU официально объявил об отмене юниорской серии Гран-при. Ранее «СЭ» писал о том, что такая же участь с высокой вероятностью ждет взрослую серию.

— Думаю, лучшее, что может сделать наша федерация — это увеличить количество внутренних соревнований, — считает олимпийский чемпион. — Мы видим, что сейчас в футболе играют только национальные чемпионаты. Почему бы нам в России, с нашим составом фигуристов, не сделать из условного Кубка России свой крупный старт? Он ничем не будет уступать по составу чемпионату мира. А среди девочек даже сильнее состав будет. Если это все проводить на хороших аренах со съемкой Первого канала, то такие турниры будут смотреть миллионы.

Люди соскучились по фигурному катанию. Я не верю, что международные соревнования возможны до следующего года. Почти уверен, что их не будет. Но у нас полно фигуристов, чтобы из Кубка России сделать соревнование уровня «Гран-при», — заключил Ягудин. (Дмитрий Кузнецов)