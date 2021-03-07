Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отработал в качестве ведущего Гала-вечер шоу «Ледниковый период», а в финальном совместном номере продемонстрировал прекрасную физическую форму, попрощавшись со зрителями «колесом», кувырком и элементом брейкданса.

В ответ на вопрос корреспондента «СЭ» о переходе в этот вид спорта телекомментатор рассказал о состоянии здоровья.

— Алексей, какие ощущения от шоу?

— Глобально для тех, кто участвовал в телепроекте, эмоций никаких. Но могу сказать — нерв присутствовал. Потому что, как мы знаем в России все делается в последний момент, ночью мы приехали из Воронежа и с утра начали репетировать. Мы такие! Мы готовы делать что-то большое и грандиозное, но паника все равно присутствует. Русский человек не может без нерва. Мне кажется, праздник удался. Мне скоро помирать, я всю жизнь в коньках — и то, для меня Москва и Питер — это определенный нерв. Хорошо, что все было четко, быстро, смотрим — снимаем, поэтому у меня только сейчас отходняк.

— Брейк-данс в концовке — это импровизация? Или вы к летней Олимпиаде готовитесь? Говорят, могут включить в программу.

— Ой нет, у меня бедро скрипит, когда двигаюсь. (улыбается) На уколах сегодня катался, мне уже недолго осталось. Хорошо, что есть зачаток, куда двигаться дальше.