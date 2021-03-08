Туктамышева поздравила Мишина с юбилеем. Фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила с днем рождения своего тренера Алексея Мишина. Сегодня, 8 марта, российскому специалисту исполнилось 80 лет.

«Маэстро 80 лет. С днем рождения», — написала Туктамышева в Twitter, прикрепив совместную фотографию.

На снимке Туктамышева одета в красное платье, а Мишин — в элегантный белый костюм.

Напомним, что Мишин работал с такими фигуристами, как Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Каролина Костнер, Софья Самодурова, Михаил Коляда.