Туктамышева поздравила Мишина с юбилеем. Фото
10:23
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила с днем рождения своего тренера Алексея Мишина. Сегодня, 8 марта, российскому специалисту исполнилось 80 лет.
«Маэстро 80 лет. С днем рождения», — написала Туктамышева в Twitter, прикрепив совместную фотографию.
На снимке Туктамышева одета в красное платье, а Мишин — в элегантный белый костюм.
Напомним, что Мишин работал с такими фигуристами, как Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Каролина Костнер, Софья Самодурова, Михаил Коляда.
Maestro 80 Y.O ?? happy birthday!!! pic.twitter.com/hrdJOzQbjx— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) March 8, 2021
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