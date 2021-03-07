Олимпийский чемпион, ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин после гала-вечера проекта в «Мегаспорте» высказался о возвращении Алены Косторной к Этери Тутберидзе. По его мнению, происходящее напоминает сериал.

— Алексей, главная тема недели, конечно, шоу «Ледниковый период», но тут Алена Косторная вернулась в «Хрустальный». Наверняка у вас есть по этому поводу эмоции.

— Удивительно, что этот вопрос прозвучал от тебя (корреспонденту «СЭ»).

— Ну такое событие, слушайте, я же должен пробовать.

— Да я знаю! Обычно громкие события под выходные, а тут... Я уже выложил «сторис», что уже и по радио сказали, и я записал, кто что сказал. Этот знает, тот не знает, третий не в курсе! Ну, он никогда не в курсе. Тут контрактные вопросы, там другие... (пародируя) У меня никаких финансовых претензий, но тут жена — у нее есть финансовые претензии! Федерация ничего опять не знает.

Короче, круто, реальная фигурнокатательная «Санта-Барбара». Есть небольшой негатив, что много всего, но это, наоборот, поднимает интерес к нашему миру.

Мое мнение — можно говорить, пойдет ей на пользу или нет, можно столько же обсуждать, пошел ли ей на пользу первый уход — мол, она переосмыслила и вернулась. Как я уже говорил, только результаты соревнований покажут правильность переходов. Результатов от ухода не было. Посмотрим, что будет сейчас. Правильно или нет — мы не знаем.

То же самое говорили мне — Леш, ты совершаешь большую ошибку. И мне, 18-летнему парню, слушать это было сложно, это было давление на мою психику. Но видите — у меня получилось. А у кого-то не получается. Фигуры двигаются как на шахматной доске, увидим, что из этого выйдет.

По большому счету мне все равно, кто у кого катается и кто куда переходит. Я как комментатор иногда даю какую-то слабинку, вы видели — могу поплакать в эфире. Меня, честно, старика Леху происходящее заводит. Когда как на чемпионате России: Трусова — чисто, Валиева вслед за ней — чисто. Я думаю: «Ничего себе!» И тут еще Щербакова выдала! Вот это я хочу видеть на чемпионатах Европы и мира. Мы, скорее всего, полетим в Стокгольм, и я хочу вживую видеть российский флаг над подиумом. Да, два следующих года без гимна, но главное, чтобы наши были впереди планеты всей.

Вчера, 6 марта, в сюжете Первого канала было подтверждено, что чемпионка Европы Алена Косторная возобновила тренировки с бывшим наставником Этери Тутберидзе.

(Дмитрий Кузнецов)