Ягудин и Медведева сыграют в сериале про фигурное катание

В Санкт-Петербурге стартуют съемки спортивной драмы «Последний аксель». В сериале появятся олимпийский чемпион Алексей Ягудин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева сыграет саму себя. Евгения и ее мама Жанна консультировали съемочную группу. Актеры, исполняющие роли фигуристов, сейчас тренируются в школе Алексея Мишина. Но у каждого все равно будет дублер — профессиональный фигурист. Дублером главной героини станет 16-летняя участница Кубка России и чемпионата Санкт-Петербурга Софья Мороз. Режиссером сериала «Последний аксель» является Анарио Мамедов, сообщает пресс-служба компании SPACE Production.