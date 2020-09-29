Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко рассказал о своем отношении к обнародованию переписки Алины Загитовой и Яны Рудковской в Instagram команды Тутберидзе.

— Я считаю, что обнародовать чужие переписки вообще неправильно. Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или не будут. Еще раз хочу сказать: надо заниматься делами. Я всячески хочу уйти от каких-то скандалов и конфликтов. У меня есть планы. Сейчас достраиваются два моих катка, куда я вас обязательно приглашу.

Вы всё увидите, это будут хорошие, классные базы. Сейчас так же переходят спортсмены. Мое движение — это ставить программы, ставить хорошие четверные и выигрывать соревнования, — сказал Плющенко, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ». (Дмитрий Кузнецов)

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