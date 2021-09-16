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Выступления танцевальных дуэтов на этапе юниорского Гран-при в Красноярске прерваны из-за технических проблем

13:49

На этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Красноярске прерваны Выступления танцевальных дуэтов из-за технических проблем, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«После проката дуэта из Южной Кореи Ханна Лим — Е Чен было объявлено, что соревнования танцевальных дуэтов продолжатся после короткой программы юношей. Короткие программы пар и юношей пройдут в запланированное время», — говорится в заявлении.

Короткие программы начали исполнять в 12.55 мск, прокаты юношей стартуют в 15.00 мск.

Этап Гран-при в Красноярске завершится 18 сентября.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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