Выступления танцевальных дуэтов на этапе юниорского Гран-при в Красноярске прерваны из-за технических проблем
13:49
На этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Красноярске прерваны Выступления танцевальных дуэтов из-за технических проблем, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
«После проката дуэта из Южной Кореи Ханна Лим — Е Чен было объявлено, что соревнования танцевальных дуэтов продолжатся после короткой программы юношей. Короткие программы пар и юношей пройдут в запланированное время», — говорится в заявлении.
Короткие программы начали исполнять в 12.55 мск, прокаты юношей стартуют в 15.00 мск.
Этап Гран-при в Красноярске завершится 18 сентября.
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