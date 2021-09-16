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Российские фигуристы Чикмарева и Янченков выиграли короткую программу на этапе юниорского Гран-при

14:23

Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков после короткой программы идут на первом месте в соревновании спортивных пар на этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске.

За прокат россияне получили 64,12 балла. Второе место занимает также пара из России Наталья Хабибуллина и Илья Князюк (63,00), третье место у их соотечественников Екатерины Петушковой и Евгения Маликова (62,54).

Произвольная программа начнется завтра, 17 сентября. Турнир завершится 18 сентября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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