Софья Самоделкина исполнила четверные лутц и риттбергер на тренировке в Красноярске
15:44
В Instagram школы тренера Сергея Давыдова опубликовано видео того, как российская фигуристка Софья Самоделкина исполнила четверные лутц и риттбергер на тренировке в Красноярске.
14-летняя спортсменка в Красноярске выступит на этапе юниорского Гран-при в одиночном катании. В пятницу, 17 сентября, фигуристки на турнире покажут короткие программы, 18 сентября — произвольные.
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