Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Софья Самоделкина исполнила четверные лутц и риттбергер на тренировке в Красноярске

15:44
Софья Самоделкина. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Самоделкина. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В Instagram школы тренера Сергея Давыдова опубликовано видео того, как российская фигуристка Софья Самоделкина исполнила четверные лутц и риттбергер на тренировке в Красноярске.

Публикация от Сергей Давыдов (@team_davydov_cska)

14-летняя спортсменка в Красноярске выступит на этапе юниорского Гран-при в одиночном катании. В пятницу, 17 сентября, фигуристки на турнире покажут короткие программы, 18 сентября — произвольные.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Стало известно, какой канал покажет дерби ЦСКА — «Спартак»
«Просто ужасный промах Дзюбы». Что в Англии пишут об игре «Зенита» с «Челси»
«Спартак» — «Легия»: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд