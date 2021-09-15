В Instagram школы тренера Сергея Давыдова опубликовано видео того, как российская фигуристка Софья Самоделкина исполнила четверные лутц и риттбергер на тренировке в Красноярске.

14-летняя спортсменка в Красноярске выступит на этапе юниорского Гран-при в одиночном катании. В пятницу, 17 сентября, фигуристки на турнире покажут короткие программы, 18 сентября — произвольные.