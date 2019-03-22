"Вы делаете нас счастливыми". Тарасова поздравила Загитову, Медведеву и Турсынбаеву с медалями ЧМ

Известный тренер Татьяна Тарасова в своем Инстаграме поздравила призеров чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Золото завоевала россиянка Алина Загитова, серебро - представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, бронзу - еще одна россиянка Евгения Медведева.

- Поздравляю вас, наши девочки. Люблю вас, вы делаете нас счастливыми. Алина!!!! Женя!!!! Элизабет - ты продолжаешь дело Дениса (Тена - бронзового призера Олимпиады-2014, убитого летом 2018 года - Прим. "СЭ"), - написала Тарасова в своем Инстаграме.

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