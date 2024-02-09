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9 февраля, 10:57

Совет ISU не обсуждал вопрос возвращения россиян на последнем заседании

Алина Савинова
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) не обсуждал вопрос возвращения россиян на последнем заседании.

«Там обсуждалась внутренняя повестка, вопрос, который нас больше всего интересует, не рассматривался. Очень надеюсь, что к нему ISU вернется после сезона. Может быть, что-то там примут, хотя мы готовы к любому развитию событий, наши спортсмены всегда готовы дать бой их лидерам», — приводит ТАСС слова Гуляева.

Заседание совета Международного союза конькобежцев состоялось 7 февраля.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. В октябре 2023 года организация оставила в силе санкции в отношении россиян.

В марте 2023-го МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: ТАСС
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