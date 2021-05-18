«Впереди тебя ждет еще не один Олимп для покорения». Навка поздравила Загитову с днем рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поздравила Алину Загитову с днем рождения. Ей исполнилось 19 лет.

«Юная, нежная, прекрасная и талантливая Алина. С днем рождения! Наша Спящая Красавица, пусть в твоей жизни будет побольше волшебных и сказочных моментов, профессиональных и личных радостей, впереди тебя ждет еще не один Олимп для покорения, но я уверена, что ты с упорством и характером спортсменки ты обязательно возьмешь все!

Пусть твоя олимпийская победа будет только плацдармом, основой, батутом для полета твоей жизни, потому что жизнь прекрасна, удивительна и многогранна! Я желаю, чтобы ты ничего в этой жизни не боялась, шла только вперед, не упускала ни малейшего шанса, не стеснялась и брала все, что тебе дается от Бога! Будь счастлива и также радуй свою армию поклонников выступлениями на льду! А нас с тобой ждет еще много новых открытий впереди", — написала Навка в Instagram.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу, а в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.

14 мая стало известно, что Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.