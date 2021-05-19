Туктамышева рассказала, способна ли она простить измену

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем отношении к изменам.

«Думаю, не стоит сравнивать мужчин и женщин в этом плане. У мужчин, наверное, действительно потребности какие-то. У меня нет такой потребности, если долго нет секса. Тем более, раньше я встречалась с Андреем (Лазукиным — прим. «СЭ»), все было нормально. Если вы любите друг друга, уважаете и цените, то вы не позволите такому случиться. Если начинаешь это делать, то изменил раз — и дальше пойдет. Это классическая фраза. Я с этим не сталкивалась, но, наверное, это так», — сказала Туктамышева в шоу «50 вопросов» на Premier.

Спортсменка ответила на вопросы о том, могла бы она простить измену и способна ли изменить сама.

«Могла бы я изменить? Не знаю. Наверное, у всех бывают ситуации, когда происходит вспышка страсти, но, наверное, нет. Могла бы простить? Да. Мужчинам, бывает, это нужно. Зависит от ситуации, естественно. Не так, что «ладно, дорогая, я пошел» — и пошел не туда. Бывают ситуации, когда женщина явно спровоцировала — а вас очень легко спровоцировать, если честно (смеется). В каком-то случае я бы смогла простить, мне кажется. Но это я говорю без опыта. Может, сейчас говорю одно, а на деле будет совершенно другое», — добавила Туктамышева.

Ранее Туктамышева встречалась с фигуристом Андреем Лазукиным. Пара рассталась в феврале 2020 года.