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Волосожар: «Я возвращаюсь на лед!»

08:36
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила о предстоящем возвращении на лед в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Напомним, месяц назад Волосожар во второй раз стала мамой.

«Я возвращаюсь на лед! Удивлены? На самом деле я не планировала засиживаться дома. Мне хочется поскорее прийти в комфортную для себя форму, хочется встать на коньки и кататься-кататься-кататься. Из-за беременности я довольно долго не стояла на льду и вот сейчас готова полностью вернуться в строй. ? В июле в Сочи приезжает потрясающее ледовое шоу «Руслан и Людмила», в котором Таня Навка предложила мне роль Людмилы. Как тут отказаться? Так что, скоро буду в любимом Сочи работать любимую работу», — написала Волосожар в Instagram.

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