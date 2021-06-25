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«Сегодня у нас новый друг». Туктамышева показала фото с собакой

09:46
Елизавета Туктамышева. Фото AFP Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото AFP
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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в сторис в Instagram опубликовала новое фото со сборов в Куршевеле. На снимке рядом с фигуристкой стоит собака.

«Сегодня у нас новый друг. Чили-девочка», — подписала фото девушка.

Группа Алексея Мишина проводит тренировочный сбор в Куршевеле с 12 по 25 июня.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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