«Сегодня у нас новый друг». Туктамышева показала фото с собакой

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в сторис в Instagram опубликовала новое фото со сборов в Куршевеле. На снимке рядом с фигуристкой стоит собака.

«Сегодня у нас новый друг. Чили-девочка», — подписала фото девушка.

Группа Алексея Мишина проводит тренировочный сбор в Куршевеле с 12 по 25 июня.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.