Врач сборной России раскритиковал не желающих вакцинироваться от коронавируса

Главный врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров критически высказался о россиянах, отказывающихся от вакцинации против Covid-19.

«За рубежом даже вакцину с высоким риском тромбозов от AstraZeneca люди делают (при том, что ее подтвержденная эффективность — 70%), в очереди на вакцинацию стоят... У нас же все власти сделали, открыли центры для вакцинации прямо везде! Бесплатно! И все равно не идут... Подтвержденная эффективность Спутник V — 92%!

Побочные эффекты есть у всех вакцин! Гриппоподобное состояние после вакцинации — это нормально! Организм вырабатывает антитела! Он переболевает, но в более легкой форме! Все это — кратковременные неудобства! Но даже этот дискомфорт менее неприятен, чем потенциальный риск оказаться на ИВЛ (с трубкой в горле) или заразить «ковидом» кого-то из своих близких людей!

Да, после вакцинации есть риски заболеть «ковидом»! Вакцина — это не купол, но она помогает организму выработать антитела, подготовиться к встрече с вирусом, а значит, и уменьшить риски тяжелого течения болезни. Люди могут болеть после вакцинации, но значительно уменьшается процент тяжелых течений болезни и смертельных исходов!

Тем более с вирусом в условиях пандемии можно столкнуться буквально везде, если игнорировать профилактические мероприятия! Как же быстро все забыли прошлый год?!

Лежать в переполненных клиниках — не хотим... Сидеть в своих домах на изоляции — не хотим... Вакцинироваться — не хотим... А чего хотим?

Власти все сделали, чтобы сдержать распространение COVID-19, не допустить ограничительных мер прошлого года, не останавливать нашу жизнь: бесплатная вакцинация в парках, в торговых центрах, в поликлиниках, фудкортах... Буквально везде! Не нужно месяцами ждать своей очереди. Машины разыгрывают!

А кто-то потом еще выкладывает гневные посты в соцсетях, что якобы пациенты в «ковидных» отделениях в коридорах лежат, обвиняя, опять-таки, «власть»..." — написал Озеров в историях Instagram.