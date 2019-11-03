Во время церемонии награждения на «Гран-при» во Франции золотую медаль Косторной вручили американке Белл

Во время церемонии награждения на этапе «Гран-при» во Франции произошел курьезный момент. Золотую медаль за победу на турнире вручили не российской фигуристке Алене Косторной, а американке Мэрайе Белл, которая завоевала бронзу.

Однако спортсменка не растерялась и передала медаль россиянке. Обе фигуристки отреагировали на данный инцидент с улыбкой.

Напомним, что Косторная одержала победу на этапе «Гран-при» во французском Гренобле. 16-летняя спортсменка набрала 236,00 балла в сумме, чисто исполнив два тройных акселя в произвольной программе.

Второй стала олимпийская чемпионка-2018 и чемпионка мира-2019 Алина Загитова. Она набрала 216,06 балла в сумме. Третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).