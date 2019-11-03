Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Во время церемонии награждения на «Гран-при» во Франции золотую медаль Косторной вручили американке Белл

09:19
Теги:

Во время церемонии награждения на этапе «Гран-при» во Франции произошел курьезный момент. Золотую медаль за победу на турнире вручили не российской фигуристке Алене Косторной, а американке Мэрайе Белл, которая завоевала бронзу.

Однако спортсменка не растерялась и передала медаль россиянке. Обе фигуристки отреагировали на данный инцидент с улыбкой.

Напомним, что Косторная одержала победу на этапе «Гран-при» во французском Гренобле. 16-летняя спортсменка набрала 236,00 балла в сумме, чисто исполнив два тройных акселя в произвольной программе.

Второй стала олимпийская чемпионка-2018 и чемпионка мира-2019 Алина Загитова. Она набрала 216,06 балла в сумме. Третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).

Опрос

проголосовало: 7811
Все опросы
Кто из российских фигуристок — главный фаворит сезона «Гран-при»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир