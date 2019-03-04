Внучка Пикассо восхитилась короткой программой воспитанницы Тутберидзе

Внучка известного в прошлом художника Пабло Пикассо Диана восхитилась программой воспитанницы известного тренера Этери Тутберидзе Камилы Валиевой.
12-летней фигуристка исполняет в текущем сезоне короткую программу под названием "Девочка на шаре". Автором одноименной картины является именно Пикассо.
- Камила сияет и очень грациозна в таком молодом возрасте. Ее выступления великолепны! Это благословение - видеть ее катание, - написала Диана.
Напомним, ранее сама Тутберидзе назвала в своем Инстаграме про короткую программу фигуристки "Девочка на шаре" своей любимой в текущем сезоне.
Kamila Valieva ⤵️ @kamilavalieva26 🌹 - Камила сияет и очень грациозна в таком молодом возрасте. Ее выступления потрясающие! Это благословение, видеть её катание 🙏💕 . Впечатления Diana Picasso после выступления Камилы 🌺💯 . Diana внучка Пабло Пикассо . . Diana Widmaier Picasso’s impression after Kamila s performance 🌹granddaughter of Pablo. . . #kamilavalieva #kamilaisstunninggirl #камилавалиева #фигурноекатание #iceskating #patinajeartistico #patinacaoartistico #teamtutberidze #alinazagitova #figureskatingfashion #フィギュアスケート #アリーナザギトワ #daniilgleikhengauz #teamtutberidze #patinaje #olympicchampion #patinaje #этеритутберидзе #казань #tatarstan #яратам #gleikhengauz #カミラワリエワ #フィギュアスケート#picasso #pablopicasso