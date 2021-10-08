Видеотрансляции турниров по фигурному катанию и расписание наших на 8 октября
В пятницу, 8 октября, российские фигуристы будут параллельно выступать на двух турнирах — челленджере Finlandia Trophy и юниорском Гран-при Австрии, который определит состав участников финала Гран-при в декабре.
«СЭ» представляет вашему вниманию поминутное расписание всех наших. У женщин на «Гран-при Австрии» короткая программа, у всех остальных — произвольная.
15.22 Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Finlandia Trophy
15.30 Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Finlandia Trophy
17.10 Софья Муравьева, «Гран-при Австрии»
17.56 Анастасия Зинина, «Гран-при Австрии»
18.42 Евгений Семененко, Finlandia Trophy
19.52 Дмитрий Алиев, Finlandia Trophy
20.08 Михаил Коляда, Finlandia Trophy
22.14 Кирилл Сарновский, «Гран-при Австрии»
22.21 Артем Ковалев, «Гран-при Австрии»
Трансляция Finlandia Trophy: https://vk.com/video-206882059_456239023
Трансляция Гран-при Австрии: https://youtube.com/c/isujuniorgrandprix
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