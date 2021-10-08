Видеотрансляции турниров по фигурному катанию и расписание наших на 8 октября

В пятницу, 8 октября, российские фигуристы будут параллельно выступать на двух турнирах — челленджере Finlandia Trophy и юниорском Гран-при Австрии, который определит состав участников финала Гран-при в декабре.

«СЭ» представляет вашему вниманию поминутное расписание всех наших. У женщин на «Гран-при Австрии» короткая программа, у всех остальных — произвольная.

15.22 Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Finlandia Trophy

15.30 Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Finlandia Trophy

17.10 Софья Муравьева, «Гран-при Австрии»

17.56 Анастасия Зинина, «Гран-при Австрии»

18.42 Евгений Семененко, Finlandia Trophy

19.52 Дмитрий Алиев, Finlandia Trophy

20.08 Михаил Коляда, Finlandia Trophy

22.14 Кирилл Сарновский, «Гран-при Австрии»

22.21 Артем Ковалев, «Гран-при Австрии»

Трансляция Finlandia Trophy: https://vk.com/video-206882059_456239023

Трансляция Гран-при Австрии: https://youtube.com/c/isujuniorgrandprix