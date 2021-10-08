Мишина и Галлямов победили на турнире Finlandia Trophy
15:53
Росссийская спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов одержала победу на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy-2021. По итогам двух программ они набрали 227,13 балла.
После короткой программы Мишина и Галлямов занимали второе место. Однако в произвольной программе они стали первыми.
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые лидировали после короткой программы, заняли второе место. Их сумма составила 213,72 балла.
Напомним, Тарасова и Морозов в этом сезоне тренируются в группе Этери Тутберидзе.
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