Мишина и Галлямов победили на турнире Finlandia Trophy

Росссийская спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов одержала победу на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy-2021. По итогам двух программ они набрали 227,13 балла.

После короткой программы Мишина и Галлямов занимали второе место. Однако в произвольной программе они стали первыми.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые лидировали после короткой программы, заняли второе место. Их сумма составила 213,72 балла.

Напомним, Тарасова и Морозов в этом сезоне тренируются в группе Этери Тутберидзе.