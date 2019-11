Видео нового показательного номера Евгении Медведевой

Первый канал на своем официальном сайте опубликовал видео нового показательного номера двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой. 19-летняя россиянка катается под песню американской исполнительницы Билли Айлиш «I dont wanna be you you anymore».

Медведева также является двукратным серебряным призером Олимпиады-2018, двукратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой России.

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры