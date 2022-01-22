«Две крошки». Видео Медведевой и Ани Покров собрало более 2,5 миллиона просмотров

Видеоролик российской фигуристки Евгении Медведевой и популярной тиктокерши Ани Покров набрало 2,5 миллиона просмотров.

Ранее, Покров выложила в TikTok видео с Медведевой, в котором девушки танцуют под пошлый трек Инстасамки.

Отметим, что у серебряного призера зимних Олимпийских игр в Пхенчхане 2 миллиона подписчиков в TikTok . У Покров 15,7 миллиона подписчиков.

22-летняя Медведева также является двукратной чемпионкой мира. Она переехала в Канаду после Олимпиады 2018 года, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. В сентябре 2020-го она вернулась в группу Этери Тутберидзе, но с тех пор так и не выступала на соревнованиях.

В последнее время она была участником шоу «Ледниковый период» и выступала в паре с тиктокером Даней Милохиным.