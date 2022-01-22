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Сегодня, 17:26

Японка Михира выиграла чемпионат четырех континентов

Японка Михира выиграла чемпионат четырех континентов по фигурному катанию
Иван Шитик
Корреспондент

Японская фигуристка Маи Михара заняла первое место на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию, который проходит в Таллине.

Она набрала 218,03 балла. Михира опередила представительниц Кореи — Хэ Ин Ли и Ким Йе Лим.

Чемпионат четырех континентов

Женщины

Итоговое положение

1. Маи Михара (Япония) — 218,03 балла

2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 213,52

3. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 209,91

4. Одри Шин (США) — 203,86

5. Рино Мацуике (Япония) — 202,21

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