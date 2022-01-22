Японка Михира выиграла чемпионат четырех континентов

Японская фигуристка Маи Михара заняла первое место на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию, который проходит в Таллине.

Она набрала 218,03 балла. Михира опередила представительниц Кореи — Хэ Ин Ли и Ким Йе Лим.

Чемпионат четырех континентов

Женщины

Итоговое положение

1. Маи Михара (Япония) — 218,03 балла

2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 213,52

3. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 209,91

4. Одри Шин (США) — 203,86

5. Рино Мацуике (Япония) — 202,21