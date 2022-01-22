Танец Медведевой и тиктокерши Покров под пошлый трек Инстасамки собрал один миллион просмотров

Российская фигуристка Евгения Медведева станцевала еще один танец с популярной тиктокершей Аней Покров.

Первое видео под композицию Toxic x Pony — ALTEGO было выложено в TikTok Медведевой. У Покров девушки танцуют под пошлый трек Инстасамки.

Ролик собрал уже один миллион просмотров и множество комментариев.

Отметим, что у Покров в TikTok 15,7 миллиона подписчиков. У серебряного призера зимних Олимпийских игр в Пхенчхане 2 миллиона подписчиков.

22-летняя Медведева также является двукратной чемпионкой мира. Она переехала в Канаду после Олимпиады 2018 года, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. В сентябре 2020-го она вернулась в группу Этери Тутберидзе, но с тех пор так и не выступала на соревнованиях.