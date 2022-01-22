Танец Медведевой и тиктокерши Покров под пошлый трек Инстасамки собрал один миллион просмотров
Фигуристка Медведева и тиктокерша Покров станцевали под пошлый трек Инстасамки
Российская фигуристка Евгения Медведева станцевала еще один танец с популярной тиктокершей Аней Покров.
Первое видео под композицию Toxic x Pony — ALTEGO было выложено в TikTok Медведевой. У Покров девушки танцуют под пошлый трек Инстасамки.
Ролик собрал уже один миллион просмотров и множество комментариев.
Отметим, что у Покров в TikTok 15,7 миллиона подписчиков. У серебряного призера зимних Олимпийских игр в Пхенчхане 2 миллиона подписчиков.
22-летняя Медведева также является двукратной чемпионкой мира. Она переехала в Канаду после Олимпиады 2018 года, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. В сентябре 2020-го она вернулась в группу Этери Тутберидзе, но с тех пор так и не выступала на соревнованиях.
В последнее время она была участником шоу «Ледниковый период» и выступала в паре с тиктокером Даней Милохиным.
Источник: https://www.tiktok.com/@pokrov
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