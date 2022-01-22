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Сегодня, 21:14

Лайшев: «В Пхенчхане даже Тутберидзе была удивлена, что Загитова выиграла, ведь Медведева была одной из сильнейших»

Лайшев заявил, что на Олимпиаде в Пхенчхане Тутберидзе была удивлена победе Загитовой
Анна Горшкова
Корреспондент

Глава Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о критике в адрес тренера Этери Тутберидзе.

«Конечно, есть любимчики, нелюбимчики, а есть просто профессиональный подход тренера к делу. Если не показал результат, ничего не поделаешь, он может и не попасть на следующий чемпионат мира. Этим спорт и отличается. Возможно, это немного жестоко, и всем хочется видеть дальнейшие выступления Загитовой и Медведевой, но так устроен спорт. Тутберидзе доказывает, что ее система правомочна и сильна.

Я сам был на Играх в Пхенчхане, когда смотрел Загитову с Медведевой. Там, конечно, даже Этери Георгиевна была удивлена, что Загитова выиграла. Ведь Медведева была двукратной чемпионкой мира, одной из сильнейших. И, конечно, у спортсменов есть свойство обижаться, что не на них поставили", — приводит слова Лайшева «Татар-информ».

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В ней примут участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран.

Источник: https://www.tatar-inform.ru/news/renat-laisev-valieva-favorit-olimpiady-no-ya-bolse-bolel-za-shherbakovu-i-medvedevu-5851413
Фигурное катание
Алина Загитова
Евгения Медведева
Ренат Лайшев
Этери Тутберидзе
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