Жилина — о выборе каскада в короткой после ошибки: «Плющенко просто наблюдал за прокатом, ничего не хотел мне сказать»

Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина ошиблась при исполнении каскада тройной аксель + тройной тулуп, сделав только одинарный аксель. Решение прыгнуть в конце программы другой каскад — лутц + тулуп — спортсменка приняла без участия тренеров:

«Бабочка» вместо тройного акселя? Поторопилась на него, надо было докатить дугу на левой ноге. Это не от волнения, но пока не знаю точно, надо анализировать. Не думаю о том, что первенство России может выиграть ученица Евгения Плющенко, мне это не мешает. Выходила показать программу, много работали. Хотелось прыгать аксель с тулупом.

Мне нравится московский балет. «Лебединое озеро» катают третий раз. В 6 лет был черный лебедь, потом в 9 — белый, теперь и то, и другое.

Сразу поняла, что надо делать лутц + тулуп, чтобы не терять баллы, они не лишние. Отрабатываем такое на тренировках? Нет, не катаем с лутц + тулупом, очень давно с ним не катала. Сама приняла такое решение. Я посмотрела на Евгения Викторовича, он просто наблюдал за прокатом. Посмотрела на него, чтобы понять, вдруг он хотел что-то мне сказать.

Чемпионат мира среди юниоров смотреть буду. Интересно с профессиональной точки зрения.