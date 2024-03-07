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7 марта, 17:04

Медведева рассказала, что закрыла директ соцсетей после откровенной фотосессии

Виктория Кравченко
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Евгения Медведева.
Фото Соцсети

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему закрыла директ в соцсетях, после того как снялась в откровенной фотосессии в 2022 году.

«Такое начали присылать, что врагу не пожелаешь. Я закрыла директ из-за того, что мне начали кидать члены. Без цензуры. Вместо привет», — рассказала Медведева в разговоре с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой в шоу «БеС Комментариев» на своем YouTube-канале.

Она добавила, что не пожалела о том, что приняла участие в съемке, так как это придало ей уверенности.

24-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Фигуристка не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.

Евгения Медведева
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