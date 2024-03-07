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7 марта, 13:53

Костомаров рассказал, сколько раз в день он тренируется

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как он тренируется.

«Мне в зале становится хорошо, когда я тренируюсь. Особенно когда тренировка заканчивается. Вот тогда я чувствую полное удовлетворение, чувствую, что я фактически нормальный человек, я по-прежнему могу заниматься, по-прежнему могу получать этот адреналин от проделанной работы. Два часа, может быть, в день я занимаюсь. Иногда, может быть, чуть-чуть больше — если зал и бассейн, это занимает больше времени. Но два часа минимум», — приводит слова Костомарова ТАСС.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что 47-летнему фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Источник: https://tass.ru/sport/20179897
Роман Костомаров
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