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Сегодня, 16:15

Валиева задумалась о пятерных прыжках

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российская фигуристка Камила Валиева в интервью Татьяне Навке в рамках VK Fest рассказала о возможности исполнить пятерной прыжок.

«Я недавно задумалась об этой теме. Довести до такой звонкой формы, напрыгать четверной, чтобы была большая высота, и можно пробовать. Должен быть прыжок, мышцы. В принципе это возможно. Есть вероятность травмироваться. К четверным мы как готовимся? Если ты плохо делаешь тройной лутц, никто тебя не отправит делать четверной. Так же и с пятерным. Так что все возможно», — сказала Валиева.

«Ждем! Пускай готовятся эти американцы! Им еще далеко до нас, как до планеты другой!» — заключила Навка.

Валиева завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, также она является чемпионкой России и Европы.

Фигурное катание
Камила Валиева
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