Навка назвала сволочами придумавших допинговую историю Валиевой

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка во время беседы с фигуристкой Камилой Валиевой на VK Fest назвала сволочами тех, кто придумал допинговый скандал с участием 16-летней спортсменки на Олимпиаде в Пекине.

«Камила, ты, наверное, знаешь, что тебя поддерживала не только Россия, но вообще весь мир. Ты теперь любимица всего мира. Несмотря на все эти санкции, тебя любит абсолютно каждый человек на планете. Ты должна это знать. Ну, кроме, конечно, этих сволочей, которые придумали всю эту допинговую историю», — сказала Навка.

На Олимпиаде в Пекине Валиева выиграла золото в командном турнире и заняла 4-е место в женском одиночном катании.

Игры-2022 в Китае проходили с 4 по 20 февраля.