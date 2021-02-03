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Валиева: «В 25 лет прыгать четверные будет сложнее. В 25 я с кровати-то буду потихонечку вставать»

19:16
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата России Камила Валиева поделилась мнением о продолжительности карьеры в одиночном фигурном катании.

— Не буду говорить за всех, но думаю, что кататься до 30 лет в одиночном катании это и слишком долго, и менее возможно, чем в парном, — цитирует Olympic Channel Валиеву. — Как по мне, лучше в пик своей формы сделать все по максимуму. Чтобы потом спокойно жить с ощущением того, что все, что мог ты сделал. Я думаю в 25 лет прыгать четверные будет намного сложнее чем в 15.

— Ну, спросим у Лизы Туктамышевой через год.

— Лиза Туктамышева потрясающая, конечно. Но я говорю про себя. Мне кажется, что в 25 лет я с кровати-то буду потихонечку вставать.

2 февраля стало известно, что Валиева пропустит первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

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