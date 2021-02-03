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Прокат подопечной Тутберидзе, после которого Глейхенгауз был недоволен судейством. Видео

17:02
Аделия Петросян. Фото скриншот Первого канала
Аделия Петросян. Фото скриншот Первого канала

Сегодня в рамках первенства России среди юниоров состоялась короткая программа. Ее выиграла подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева, набравшая 72,97 балла, две ученицы Этери Тутберидзе — Софья Акатьева и Аделия Петросян — остались на втором и третьем местах в десятых балла.

После проката Петросян, которая выступала позже всех среди призерок, хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз был заметно недоволен судейством.

«СЭ» предлагает читателям посмотреть прокат и сделать собственные выводы. Петросян получила 72,64 балла.

(Дмитрий Кузнецов)

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