Ушакова заявила, что расстроена из-за отмены юниорского чемпионата мира

Спортсменка Арина Ушакова, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, заявила в интервью после ритм-танца на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске, что в случае проведения юниорского чемпионата мира в этом году, она бы претендовала на турнире на золотые медали.

«Конечно же, отмена юниорского ЧМ нас сильно расстроила, поскольку это наш последний сезон по юниорам и у нас были все шансы на «золотую» медаль. Что же, все что не делается — к лучшему? Обидно, но мы стараемся не расстраиваться и работать дальше», — сказала Арина.

Кроме того, спортсменка прокомментировала возможность пропуска первенства России по аналогии с решением не выступать на соревнованиях Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой, так как Ушакова и Некрасов, как и Валиева с Усачевой в следующем сезоне будут выступать на взрослом уровне.

«Мы не думали о возможном пропуске первенства России, потому что это важный турнир. Мы сильно улучшились, хотелось это показать. Дать почву перед выходом во взрослые. И танцы на льду — это не одиночное катание, здесь важен результат на каждом старте и на каждом турнире, от старта к старту нужно улучшаться. Выйти во взрослые мы могли еще пару лет назад, но наш тренерский штаб и мы сами считали, что тогда не были еще до конца готовы. Мы не были победителями, занимали второе, третье место. Это злило, старались улучшиться. А вот сейчас уже настал подходящий момент, мы пришли к взрослому, осознанному катанию», — добавила Ушакова.

Юниорский ЧМ, который должен был проходить в китайском Харбине отменили в текущем сезоне из-за ситуации с развитием пандемии коронавируса COVID-19.

(Рустам Имамов)