Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган на пресс-конференции перед стартом первенства России по фигурному катанию в Красноярске прокомментировал решение фигуристок из группы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой, Дарьи Усачевой и Майи Хромых не принимать участие в соревнованиях.

«Это не личное решение девушек. Это совместное решение тренеров, спортсменов и федерации, — отметил Коган. — Оно связано с тем, что эти девушки в следующем сезоне выходят на взрослый уровень, поэтому в связи с отменой чемпионата мира среди юниоров тактика, которая применена тренерами была верной. Решение не принимать участие в юниорском первенстве логичное и верное. Девушки собираются попасть во взрослую сборную, они недавно выступали на чемпионате России и могут претендовать на эту сборную по своим высоким результатам. Кроме того, мы совместно с Первым каналом придумали и реализовываем Кубок первого канала, где будут участвовать те же Валиева и Усачева. И пропуск соревнований Усачевой, Валиевой и Хромых никак не сказался на статусе турнира, здесь достаточное количество уникальных спортсменов и мы еще увидим невероятные программы и элементы».

Отметим, что в прошлом сезоне Валиева, Усачева и Хромых участвовали в юниорском чемпионате мира, где Камила заняла первое место, а Дарья — второе. В следующем сезоне они имеют право участвовать в международных стартах, в том числе на Олимпиаде 2022 в Пекине.

(Рустам Имамов)