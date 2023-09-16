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Сегодня, 16:16

Валиева рассказала о проблемах со здоровьем перед началом сезона

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева, отвечая на вопрос «СЭ» о снижении нагрузок перед сезоном, рассказала о проблемах со здоровьем.

— Я очень хотела войти в этот сезон с четверным. Но, к сожалению, 16 августа на плановой диспансеризации мне сказали, что у меня разрыв сетчатки. Нужно было пройти лазерную коагуляцию. Полностью начала прыгать и тренироваться только 6 сентября.

Ждать ли болельщикам меня в сезоне? Давайте следующий вопрос. Отвлекает ли что-нибудь от фигурного катания? Ну, у нас сейчас фигурное катание, 16-17 сентября прокаты. Цель на сезон — как обычно. Хочу уже восстановить физическое состояние, вернуться к состоянию, когда я буду счастлива, что показала результат на льду, — сказала Валиева.

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

Елизавета Туктамышева. Контрольные прокаты сборной России: основная информация

Фигурное катание
Камила Валиева
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