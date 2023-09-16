Ученица Тутберидзе Майя Хромых вернулась после полутора лет паузы из-за травм

Российская фигуристка Майя Хромых поделилась впечатлениями от возвращения к соревновательной деятельности после полутора лет паузы из-за травм.

— Можно сказать, это один из главных дней в моей жизни. Я в прострации, в шоке. Еще неделю назад мне было очень страшно, но сказала себя, что я достаточно поработала, чтобы выйти и откатать нормально. Цель на сезон? Доехать до соревнований! (Смеется.)

Хромых с февраля 2018 года занимается в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Последнюю травму 17-летняя фигуристка получила в сентябре прошлого года. Она порезала сухожилия пальцев руки на тренировке и была госпитализирована. Из-за этой травмы спортсменка пропустила контрольные прокаты сборной России в Москве.