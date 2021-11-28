Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева восхитилась выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе «Гран-при» в Сочи.

«Фигурное катание — это все еще катание, и она умеет кататься. У нее есть все: прыжки, вращения, интерпретация программы. Она собирает все это вместе и выдает такие выступления. Мне кажется, она может получить оценки даже выше, чем на «Гран-при России». Она невероятная, она заслужила это на 200 процентов.

Я так горжусь ею, я горжусь, что мы живем в одно время. Рада, что у нас есть возможность видеть это. Это история, причем не только российского фигурного катания, а всеобщая. Это невероятно», — цитирует Медведеву МОК.

Валиева с мировым рекордом победила на турнире в Сочи, набрав по сумме за оба выступления 272,71 балла. Также она квалифицировалась в финал «Гран-при», который пройдет в Осаке с 9 по 12 декабря.