«Валиева обыграет Лью, Синицына станет третьей». Прогноз на юниорский Финал «Гран-при» среди девушек из США
10:11
Известный журналист из США Джеки Вонг выразил мнение, что ученица Этери Тутберидзе 13-летняя Камила Валиева станет победительницей юниорского Финала «Гран-при».
По мнению Вонга, второй станет американка Алиса Лью, а третьей станет еще одна российская фигуристка Ксения Синицына.
— Из шести финалисток Валиева — наиболее сбалансированная фигуристка, владеющая четверным тулупом, — написал Вонг. — Она была неудержима на этапах юниорской серии и в Турине будет фаворитом.
Финал юниорского «Гран-при» пройдет с 5 по 8 декабря.
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