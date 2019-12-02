«Валиева обыграет Лью, Синицына станет третьей». Прогноз на юниорский Финал «Гран-при» среди девушек из США

Известный журналист из США Джеки Вонг выразил мнение, что ученица Этери Тутберидзе 13-летняя Камила Валиева станет победительницей юниорского Финала «Гран-при».

По мнению Вонга, второй станет американка Алиса Лью, а третьей станет еще одна российская фигуристка Ксения Синицына.

— Из шести финалисток Валиева — наиболее сбалансированная фигуристка, владеющая четверным тулупом, — написал Вонг. — Она была неудержима на этапах юниорской серии и в Турине будет фаворитом.

Финал юниорского «Гран-при» пройдет с 5 по 8 декабря.