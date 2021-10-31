Туктамышева чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе на «Гран-при» Канады
07:15
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева чисто выступила в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере.
Она исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, сольный тройной аксель, тройной аксель, жестко приземлила тройной флип (где допустила недокрут в четверть), каскад двойной аксель+ойлер+тройной сальхов, каскад тройной лутц+двойной аксель, тройной риттбергер.
Фигуристка набрала 151,64 балла за свой прокат (232,88 по сумме).
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