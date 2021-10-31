Валиева обновила два мировых рекорда на этапе «Гран-при» в Канаде

Российская фигуристка Камила Валиева обновила два мировых рекорда по итогам выступления на этапе «Гран-при» в Канаде.

15-летняя спортсменка набрала 180,89 балла за произвольную программу — это новый мировой рекорд. Прежний также принадлежал Валиевой (174,31).

Кроме того, россиянка обновила рекорд по количеству баллов по сумме двух программ. За короткую и произвольную программы на этапе в Канаде фигуристка получила 265,08 балла. Прежний рекорд Валиева установила на международном турнире Finlandia Trophy (249,24).

Сегодня, 31 октября Валиева одержала победу на этапе «Гран-при» в Канаде. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Алена Косторная.