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Валиева обновила два мировых рекорда на этапе «Гран-при» в Канаде

07:34
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Камила Валиева обновила два мировых рекорда по итогам выступления на этапе «Гран-при» в Канаде.

15-летняя спортсменка набрала 180,89 балла за произвольную программу — это новый мировой рекорд. Прежний также принадлежал Валиевой (174,31).

Кроме того, россиянка обновила рекорд по количеству баллов по сумме двух программ. За короткую и произвольную программы на этапе в Канаде фигуристка получила 265,08 балла. Прежний рекорд Валиева установила на международном турнире Finlandia Trophy (249,24).

Сегодня, 31 октября Валиева одержала победу на этапе «Гран-при» в Канаде. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Алена Косторная.

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Иван Торопцев все материалы автора
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