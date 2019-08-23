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Валиева исполнила четверной прыжок и выиграла этап «Гран-при» в Куршевеле

23 августа 2019, 23:36

Российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, выиграла произвольную программу и победила на этапе юниорской серии «Гран-при» во французском Куршевеле. Спортсменка чисто исполнила тулуп в четыре оборота, но упала с тройного флипа.

За произвольную программу она набрала 138,40 балла. По сумме двух прокатов у нее 200,71.

Второй стала кореянка Со Ен И, которая за произволку получила 125,32 балла, а по сумме — 191,07.

Замкнула тройку еще одна российская фигуристка Майя Хромых. Ранее она выиграла короткую программу, однако в произвольной показала только четвертый результат — 111,60. Ее сумма за две программы — 179,32.

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