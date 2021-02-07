Команда Медведевой лидирует на Кубке Первого канала перед заключительным видом соревнований
20:04
В Москве продолжаются соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Предпоследним видом стало выступление спортивных пар, которые показали произвольные программы.
Перед произвольной программой одиночниц команда Медведевой опережает коллектив Загитовой на 24,06 балла.
Счет после произвольной программы спортивных пар — 2131,66-2155,72.
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