Команда Медведевой лидирует на Кубке Первого канала перед заключительным видом соревнований

В Москве продолжаются соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию среди команд Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Предпоследним видом стало выступление спортивных пар, которые показали произвольные программы.

Перед произвольной программой одиночниц команда Медведевой опережает коллектив Загитовой на 24,06 балла.

Счет после произвольной программы спортивных пар — 2131,66-2155,72.